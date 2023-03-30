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Çetinkaya’nın İzmir Cup’taki rakipleri belli oldu

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Çetinkaya U-12 takımı, İzmir U12 Cup’ta aralarında Fransa’dan Marsilya, Almanya’dan Mainz ve Türkiye’den Fenerbahçe gibi ekiplerin yer aldığı grupta mücadele edecek

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Çetinkaya’nın İzmir Cup’taki rakipleri belli oldu
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Aldığı davetle Avrupa’nın en önemli gençlik turnuvaları ve “çocuk şenlikleri” arasında yer alan İzmir U12 Cup’a katılacak olan Çetinkaya Türk Spor Kulübü U12 takımının yer aldığı grup ve rakipleri belli oldu.
TÜRKİYE’DEN FRANSA’DAN VE ALMANYA’DAN EKİPLERLE MÜCADELE EDECEK
Avrupa ve Türkiye’nin önemli kulüplerinin katılımı ile geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7-9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 2023 Uluslararası İzmir U12 Cup’ta Çetinkaya A Grubu’nda yer aldı. Sarı kırmızılı ekip grupta Almanya’dan FSV Mainz 05, İsveç’ten Hammarby, İsrail’den MaccabiPetahTikva, Fransa’dan Olimpik Marsilya ve Türkiye’den Fenerbahçe, Göztepe, Kayserispor ve Sivasspor ile mücadele edecek.
Turnuvanın ilk gününde Çetinkaya ilk maçını MaccabiPetahTikva ile oynayacak. Ardından Hammarby ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, sırası ile Fenerbahçe ve Mainz maçlarının ardından ilk günü tamamlayacak. Turnuvanın ikinci gününe Olimpik Marsilya maçı ile başlayacak olan Çetinkaya, sonra Kayserispor, ardından Göztepe ve son olarak Sivasspor ile oynadıktan sonra grup maçlarını tamamlayacak.
 
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