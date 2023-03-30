Aksa Liglerinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 23, AKSA 1. Lig’de 24. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Tüm maçların saat 16.00’da başlayacağı haftanın programı şöyle;

AKSA SÜPER LİG

1 Nisan Cumartesi

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Çetinkaya(Utku Hamamcıoğlu)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Lefke: (Tufan Çerçioğlu)

M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Mesarya(Evren Karademir)

2 Nisan Pazar

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan T. Birliği: (Mehmet Sezener)

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Y. Dumlupınar (Ferhat Tuna)

Şht. Hüseyin RusoStadı:CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı (Serhan Şimşek)

Atatürk Stadı: Yenicami – Göçmenköy (Osman Özpaşa)



AKSA BİRİNCİ LİG

1 Nisan Cumartesi

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Esentepe(Fehim Dayı)

H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Yalova (İsmail Ercan)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Girne H. Evi (Mustafa Öztugay)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Ünimar Maraş (Ali Özer)

2 Nisan Pazar

Yenierenköy 8 Ağustos Stadı: Yenierenköy – M. Karşıyaka (Hakan Ünal)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)

İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Mormenekşe (Emre Öztaşlı)

M. Üçöz Stadı: M. HacıaliYılmazköy – Dörtyol (Hüseyin Eyyüpler)



