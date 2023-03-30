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Aksa Liglerinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Aksa Liglerinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 23, AKSA 1. Lig’de 24. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Tüm maçların saat 16.00’da başlayacağı haftanın programı şöyle;
 AKSA SÜPER LİG
1 Nisan Cumartesi
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Çetinkaya(Utku Hamamcıoğlu)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Lefke: (Tufan Çerçioğlu)
M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Mesarya(Evren Karademir)
2 Nisan Pazar
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğan T. Birliği: (Mehmet Sezener)
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Y. Dumlupınar (Ferhat Tuna)
Şht. Hüseyin RusoStadı:CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı (Serhan Şimşek)
Atatürk Stadı: Yenicami – Göçmenköy (Osman Özpaşa)
 
AKSA BİRİNCİ LİG
1 Nisan Cumartesi
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Esentepe(Fehim Dayı)
H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Yalova (İsmail Ercan)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Girne H. Evi (Mustafa Öztugay)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Ünimar Maraş (Ali Özer)
 2 Nisan Pazar
Yenierenköy 8 Ağustos Stadı: Yenierenköy – M. Karşıyaka (Hakan Ünal)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)
 İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Mormenekşe (Emre Öztaşlı)
 M. Üçöz Stadı: M. HacıaliYılmazköy – Dörtyol (Hüseyin Eyyüpler)
 
 
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