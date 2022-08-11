Çetinkaya toparlanmaya çalışıyor

Genel kurulunu geç yaparak Süleyman Yemen başkanlığında yönetimini belirleyen Çetinkaya futbolcu kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Teknik direktörlüğe Cemal Kır'ı getiren sarı kırmızılılar hem ekonomik sorunlar hem de transfer piyasasındaki rakamların yüksekliği nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

ÇAĞLAR VE OSMAN ŞAH ALINDI

Kadrosunu korumaya çalışan ancak Mustafa Kemal Atlar'ı Doğan T.B. isteyince iki yıllık kiralık transfer teklifini kabul eden ve kaynak yaratan Çetinkaya'da Yusuf Kondoz'un Güney Kıbrıs 3.Lig ekibi İdaliou'da denenmeye gitmesiyle defansında problemler arttı.

Kiralık transferde iki tecrübeli ismi K.Kaymaklı'dan Çağlar Toklu ile Cihangir'den Osman Şah'ı orta alana takviye yapan sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Tatlısu'da kiralık forma giyen kaleci Kani Kansu Çeliker'i takıma döndürdü.

Yabancı forvet konusunda araştırmalarını sürdüren Çetinkaya'nın önümüzdeki hafta golcü bir ismi ülkemize getireceği öğrenildi.

