Bir ölümlü kaza daha

Boğazköy'de bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Lefkosa'da sakin Ercan Biçer (E-27), saat 01.15'te yönetimindeki FV 333 plakalı salon araçla Atatürk Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıktı ve banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarptı.
Biçer olay yerinde yaşamını yitirirken, ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkosa'da sakin Mehmet Yapıcı (E-26) ağır yaralanıp, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.