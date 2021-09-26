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Çetinkaya, Birinci Lige merhaba dedi

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AKSA Birinci Ligde ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Çetinkaya, ilk galibiyetini Çanakkale deplasmanında 4 – 0’lık skorla aldı

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Çetinkaya, Birinci Lige merhaba dedi
Yer: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
Hakemler: Evren Karademir, İsmail Egeli, Özal Çağlayan
Çanakkale: Umut, Yunus Kalaycı, Zeki (Hasan Kurt), Ekrem, Süleyman, Hakan (Kaan), Barın, İmirze, Osman (Rifat), Ahmet, Hasan (Yekta)
Çetinkaya: Ozan, Tunç, Abbas (Burak), Behiç (Erhan), İbrahim (Yiğit), Mustafa Kemal, Çağdaş (Recep), Ertan (Özcan), Cemal, Yusuf, Ömer
Goller: 6. Dk. Ve 29. Dk Ömer Kaygusuz, 24. Dk. Ertan Bulut, 65. Dk. İbrahim Köse (Çetinkaya)
 
Çetinkaya, AKSA Birinci Ligde ilk haftayı mağlubiyetle kapattıktan sonra ilk galibiyetini Çanakkale deplasmanında 4 – 0’lık skorla elde etti. Çanakkale ise ikinci haftayı da puansız kapattı. 
Maça hızlı başlayan Çetinkaya henüz 6. dakikada Ömer Kaygusuz’ungolüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.24. dakikada Ertan Bulut takımını rahatlatan golü kaydetti. 2-0 29. dakikada gelişen kontra atakta Ömer Kaygusuz topu filelere göndererek kendisinin ikinci takımının 3. Golünü attı. 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda da Çetinkaya daha etkili oynadı.65. dakikada İbrahim Köse farkı 4’e çıkardı. 4-0Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya,Mağusa deplasmanından 4-0’lık farklı galibiyetle dönerek ligin ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Çanakkale ise son sıraya geriledi.
 
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