Gençler yürüyor, Düzkaya tekliyor

Stad: Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz,Sertan Alkın, Hüseyin Özaşık
Düzkaya: Ali,Serkan,Arif(Salih), Hasan(Uğurcan), Uğur(İlktaç),Yağış,Bilal (Can) Mehmet,Önder(Hüseyin),Eren,Cemal
Gençler Birliği:Cengiz,Sertan,Emir,Salih,Mehmet(Erhan),Ahmet,Osman(Sertan),Yıldıray (İsmet),Berk,Kadir,Ndiaye
Gol: Dk 75 Ahmet Kara
AKSA Birinci Ligde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı'ndanoynanan Düzkaya – Gençler Birliği, Ahmet Kara’nın golüyle 1-0kazanan Gençler Birliği, 4. Sırada kendisine yerbuldu.
İlk devrede her 2 takımın da atakları sonuç vermezken devre 0 – 0 tamamlandı. İkinci yarıda ise yüksek tempoda ve sert geçen mücadelenin 75. dakikasında Gençler Birliği futbolcusu Ahmet Kara, takımını öne geçiren ve skoru da belirleyen golü attı. 0 – 1
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