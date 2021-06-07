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Çetinkaya, Behiç'i aldı

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Çetinkaya, Behiç'i aldı
Bugün sezon açılışı gerçekleştirecek olan Çetinkaya transfer çalışmalarına da başladı.
Çetinkaya, Cihangir ile yollarını ayıran deneyimli orta saha futbolcusu Behiç Kum'u transfer etti.
Behiç bonservisli olarak Çetinkaya kadrosuna katılırken, sezonun ilk antrenmanına da katılacak.
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