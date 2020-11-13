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Cenker Kaya’yı kaybettik

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Cenker Kaya’yı kaybettik
Doğan Türk Birliği başta olmak üzere Küçük Kaymaklı gibi önemli takımlarımızda yıllarca başarıyla forma giymiş olan, futbolumun en önemli orta saha futbolcularından Cenker Kaya, erken yaşta hayatını kaybetti.
Son yıllarda teknik adamlık yapan Cenker Kaya, yaşadığı rahatsızlık sonrasında futbol sahalarından koptuktan sonra bugün hayatını kaybetti. Cenker Kaya’nın vefatı futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, Doğan Türk Birliği kulübü Cenker Kaya’nın vefatı ile ilgili şu paylaşımı yaptı:
“Kulübümüzde yıllarca futbol oynamış, genç takımlar antrenörlüğü yapmış Cenker Kaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başta ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.”
 
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