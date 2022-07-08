Cenker Kaya, Futbol Tenisi Turnuvası’yla anılacak

Akdeniz Spor Birliği organizesi ile Futbol Tenisi Turnuvası düzenleniyor.
Cenker Kaya anısına ikincisi gerçekleştirilecek turnuvaya Futbol Tenisi Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu yanı sıra Girne Belediyesi de destek veriyor.
22 Temmuz’da Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda yer alacak turnuva 3’erli takımlar halinde oynanacak.
Finalistlere para ödülünün verileceği Cenker Kaya Anı Futbol Tenisi Turnuvası için başvurular 20 Temmuz’a dek yapılabilecek.
Organizasyon sahibi Akdeniz Spor Birliği kayıtlar için 0542 863 07 71 nolu WhatsApp hattını paylaştı.
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