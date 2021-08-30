Cemil de yeşil beyazlı formayı giyecek

ChinaBazaar Gençlik Gücü eski futbolcularından Hüseyin Topal'ın oğlu Cemil Topal da yeşil beyazlı formayı giyecek.

Cemil Topal, hentbolun şampiyon takımı ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol takımına transfer oldu. Cemil Topal'ın imza töreninde babası Hüseyin Topal, ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takım kaptanı Zeeb ve kulübün fahri başkanı Mazhar Ikbal da yer aldı.



