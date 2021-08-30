Tombala çekilişi Asya bebek için

Lefkoşa Darts Birliğinin her Salı akşamı eğlendirirken kazandırmaya devam eden tombalası bu akşam anlamlı bir çekilişe sahne olacak.

Lefkoşa Darts Birliğinin tombala gecesinde SMA Tip1 tedavisi gören Asya bebek için destek toplanacak. Güzel zengin hediyelerin de gerçekleştirileceği tombala gecesi, YenicamiAğdelentesislerinde gerçekleştirilecek.

Müziğin başlama saatinin 20:00olduğu tombala gecesinde ise tombala çekilişi saat 21:00’de başlayacak.

