CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber

CAS'tan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.
Açıklamada, Trabzonspor'un 2019 mali yılında gerekliliklerini yerine getiremediği belirtildi.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.
CAS'ın bu kararının ardından Trabzonspor gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.
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