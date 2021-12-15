C Lisans Antrenör Kursu tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen C Lisans Antrenörlük Kursu'nda 2.grup kursları tamamlandı.
6 Aralık – 15 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen C Lisans Antrenörlük Kursu'nun programı tamamlanırken, adaylar bugün sınav oldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu sınavları değerlendirdikten sonra başarılı olan antrenörlere C Lisanslarını verecek.
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