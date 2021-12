C Lisans Antrenör Kursu tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen C Lisans Antrenörlük Kursu'nda 2.grup kursları tamamlandı.

6 Aralık – 15 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen C Lisans Antrenörlük Kursu'nun programı tamamlanırken, adaylar bugün sınav oldu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu sınavları değerlendirdikten sonra başarılı olan antrenörlere C Lisanslarını verecek.