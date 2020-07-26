BTM’de ilk hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de ilk hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
BTM 2.Lig'de 1.Haftada alınan sonuçlar şöyle;
1.GRUP
Bafra SK – Ergazi GSK, 1-2
Yeni Erenköy TSK – Kumyalı SK, 2-0
Yedikonuk SK - Sipahi TSK, 2-1
2.GRUP
Civisil SK – Ardahan SD, 2-3
Ötüken TKOSK – Boğaziçi SK, 2-0
3.GRUP
Yenişehir SK – Güvercinlik İYSK, 1-1
Pile TSK – Mutluyaka HSK, 2-1
Pergama SK – Çayönü SK, 1-2
4.GRUP
Gönendere ŞSKSK – Akıncılar GSK, 1-5
Kırıkkale TSK – Yeniceköy ZSK, 5-2
Gaziköy SK – Dilekkaya ASK, 2-2
5.GRUP
Alayköy SKKD – Ağırdağ Boğaz TSK, 1-1
Demirhan SK – Bahçeli SK, 5-0
Pınarbaşı ÇSK – Haspolat SGSK, 1-6
6.GRUP,
Tepebaşı SK – Akdeniz KSD,4-0
Çamlıbel SKD - Kalkanlı SK, 0-1
7.GRUP
Serhatköy SK – Akçay SK, 4-5
Gayretköy GSK – Yeşilyurt SK, 7-1
Mevlevi SK – Gaziveren SK, 0-0
(Foto: İsa TABAK)