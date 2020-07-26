Olguner, ITTF’in video konferansına katıldı

Yusuf Karayusufoğlu
Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Başkanı Fadıl Olguner,Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF)Veteran kolunun Covid 19 nedeni ile video konferans olarak yaptığı olağanüstü toplantıya katıldı.VeteranExecutive Board toplantısında mali ve teknik konularda çeşitli kararlar alındı.FadılOlgunerin sunduğu Avrupa Veteran Takım Şampiyonalarına üye olmayan Veteran takımların da ücretini ödeyerek misafir takım olarak katılabilmesi önerisi de üyeler tarafından kabul edildi.Bu durumda daha önce KKTC'den yalnıza Lefkoşa Veteran masa teniscileri takımının katılabildiği Avrupa ve Dünya VeteranTakım Şampiyonalarına KKTC'den başka veteran dernekleri de katılabilecek. OLGUNER MEMNUN
Olguner görüşme konusunda basına şu açıklamayı yaptı: “Bu kararın kabul edilmesi ile veteranlara vurulan son kiliti de kırmış olduk.Artık özgürce her takımımız Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılabilir.Sevindiğim ikinci nokta Başkan ve başkan yardımcısının adaletli olmaları ve bizlerin fikirlerine de değer vererek bu toplantıyı yapması oldu.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.