BTM’de hakemler ve saha değişiklikleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Bu arada BTM kurulu bazı maçların sahalarında değişikliğe gitti. BTM İkinci Ligde ikinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
BTM İkinci Lig Birinci Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Ergazi – Yeni Erenköy, İskele Cumhuriyet Stadı, Nejmi Bulut
Sipahi – Bafra, Dipkarpaz Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Kumyalı – Yedikonuk, Mehmetçik Stadı, Cemal Sarı
BTM İkinci Lig İkinci Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Boğaziçi – Karadeniz 61, Eray Vudalı Stadı, Olgun Canik
Ardahan – Ötüken, İskele Cumhuriyet Stadı, Ferhat Tuna
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Güvercinlik – Pergama, Cemal Balses Stadı, Yusuf Atlar
Mutluyaka – Yenişehir, Osman Mehmet Ergün Stadı, Şakir Azizoğlu
Çayönü – Pile, Geçitkale Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Akıncılar – Kırıkkale, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Serkan Durmaz
Dilekkaya – Gönendere, 100. Yıl Stadı, Burak Mandralı
Yeniceköy – Gaziköy, Cihangir Stadı, Tufan Çerçioğlu
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Ağırdağ – Demirhan, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Özaşık
Bahçeli – Pınarbaşı, Piabella Sahası, Hüseyin Saçar
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Haspolat – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Berk Bağrıkara
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
4 Ağustos Salı, Saat 17:45
Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Akdeniz – Çamlıbel, Ergin Şahdur Stadı, İsmail Ercan
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45
Akçay – Gayretköy, Akçay Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Gaziveren – Serhatköy, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru
Yeşilyurt – Mevlevi, Emek Stadı, Ahmet Genç
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