BTM’de hakemler ve saha değişiklikleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Bu arada BTM kurulu bazı maçların sahalarında değişikliğe gitti. BTM İkinci Ligde ikinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

BTM İkinci Lig Birinci Grup

5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45

Ergazi – Yeni Erenköy, İskele Cumhuriyet Stadı, Nejmi Bulut

Sipahi – Bafra, Dipkarpaz Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Kumyalı – Yedikonuk, Mehmetçik Stadı, Cemal Sarı

BTM İkinci Lig İkinci Grup

4 Ağustos Salı, Saat 17:45

Boğaziçi – Karadeniz 61, Eray Vudalı Stadı, Olgun Canik

Ardahan – Ötüken, İskele Cumhuriyet Stadı, Ferhat Tuna

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

4 Ağustos Salı, Saat 17:45

Güvercinlik – Pergama, Cemal Balses Stadı, Yusuf Atlar

Mutluyaka – Yenişehir, Osman Mehmet Ergün Stadı, Şakir Azizoğlu

Çayönü – Pile, Geçitkale Stadı, Mehmet Volkan Çelik

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45

Akıncılar – Kırıkkale, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Serkan Durmaz

Dilekkaya – Gönendere, 100. Yıl Stadı, Burak Mandralı

Yeniceköy – Gaziköy, Cihangir Stadı, Tufan Çerçioğlu

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

4 Ağustos Salı, Saat 17:45

Ağırdağ – Demirhan, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Özaşık

Bahçeli – Pınarbaşı, Piabella Sahası, Hüseyin Saçar

5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45

Haspolat – Alayköy, Göçmenköy Stadı, Berk Bağrıkara

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

4 Ağustos Salı, Saat 17:45

Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Akdeniz – Çamlıbel, Ergin Şahdur Stadı, İsmail Ercan

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

5 Ağustos Çarşamba, Saat 17:45

Akçay – Gayretköy, Akçay Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Gaziveren – Serhatköy, Bilal İyigün Stadı, Ömer Doğru

Yeşilyurt – Mevlevi, Emek Stadı, Ahmet Genç

