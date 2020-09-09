BTM’de 9. hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Program ve Saat 17:00’de başlayacakmaçları yönetecek hakemler şöyle;
BTM Birinci Lig Birinci Grup
12 Eylül Cumartesi
Bafra – Yeni Erenköy, Mehmetçik Stadı, Yusuf Atlar
Ergazi – Yedikonuk, Cumhuriyet Stadı, Cemal Sarı
Sipahi – Kumyalı, Yeni Erenköy Stadı, Burak Mandralı
BTM İkinci Lig İkinci Grup
12 Eylül Cumartesi
Ötüken – Karadeniz 61, Cemal Balses Stadı, Şakir Azizoğlu
13 Eylül Pazar
Boğaziçi – Civisil, Eray Vudalı Stadı, Berk Bağrıkara
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
13 Eylül Pazar
Güvercinlik – Pile, Dörtyol Stadı, Hüseyin Özaşık
Mutluyaka – Çayönü, Osman Ergün Mehmet Stadı, Nejmi Bulut
Yenişehir – Pergama, Canbulat Stadı, Cenk Aras Özfuttu
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
12 Eylül Cumartesi
Akıncılar – Gaziköy, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Ömer Köse
Gönendere – Kırıkkale, 3 Şehitler Stadı, Murat İzci
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
12 Eylül Cumartesi
Haspolat – Bahçeli, Göçmenköy Stadı, Olgun Canik
Alayköy – Demirhan, Mustafa Üçöz Stadı, Ferhat Tuna
13 Eylül Pazar
Ağırdağ – Pınarbaşı, Göçmenköy Stadı, Ahmet Özkurtuluş
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
12 Eylül Cumartesi
Kalkanlı – Akdeniz, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Özalp Ürüncüoğlu
Sadrazam Kayalar – Çamlıbel, Şht Şevket Kadir Stadı, Halil Atlar
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
12 Eylül Cumartesi
Gaziveren – Yeşilyurt, Bilal İyigün Stadı, Arif Malek
Serhatköy – Gayretköy, Güzelyurt Sentetik Saha, Mehmet Volkan Çelik
Akçay – Mevlevi, Akçay Stadı, İsmail Ercan
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