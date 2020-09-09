Cigi’den aşk imzası

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka’nın deneyimli futbolcusu Mehmet Gürpınar (Cigi) resmi sözleşmeyi imzaladı.

Serbest transfer hakkını kulübünden yana kullanan ve her zaman kulübüne olan bağlılığını vurgulayan Mehmet Gürpınar, yönetici Barış Kardana eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna giderek, kendisini yeşil beyaz renklerde tutan imzayı attı.



