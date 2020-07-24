BTM öncesinde kaos

BTM İkinci Lig öncesinde, devletin hakem ücretlerini ödememesi nedeniyle kaos ortaya çıkarken, hakemler ücretlerinin ev sahibi takımdan tarafından ödenmemesi durumunda lisansları kulüplere vermeyecekler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından 25 Temmuz’da başlatılacak olan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig öncesinde hakem ücretleri kaosu ortaya çıktı.

Başbakan Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu arasında imzalanan protokole göre BTM kulüplerinin hakem paraları, devlet tarafından karşılanacaktı. Ancak hakem paraları konusunda bugüne kadar bir gelişme yaşanmamasından dolayı Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Ligi maçlarından kalan alacaklarını henüz alamayan hakemler, protesto olarak, ücretlerinin ev sahibi takımdan tarafından ödenmemesi durumunda lisansları kulüplere vermeyecekler.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

“26 Ekim 2019’da başlayan ve 8 Mart 2020’de tamamlanan Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Lig maçlarında görev alan üyelerimize halen bugün oldu ödemeler gerçekleşmemiştir.

Müsabakalarda görev alan üyelerimiz, tüm özverili çalışmalarının yanında müsabakalara giderken ulaşım giderlerini de ceplerinden karşılamaktadırlar.

BTM1 maç ücretlerinin ödenmemesi halinde, BTM 2 karşılaşmalarında oluşan maç ücretlerinin ev sahibi takımdan peşin talep edilecektir. Aksi takdirde, lisanslar verilmeyecek.”

