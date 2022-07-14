BTM 2’de heyecan yeniden başlıyor

Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ancak söz konusu sıkıntı nedeniyle oynanmayan BTM 2. Lig’de maçlara yedinci hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Saat 18.00’de başlayacak maçların programı şöyle:



15 TEMMUZ CUMA

1. Grup

Akçay R. R. Denktaş Stadı: Akçay – Zümrütköy

2. Grup

Şht. Şevket Kadir Stadı: Akdeniz – Kalkanlı

5. Grup

Osman E. Mehmet Stadı: Tuzla – Korkuteli

6. Grup

Geçitkale Stadı: Autorite Civisil – SFC Boğaziçi

7. Grup

Eray Vudalı Stadı: Bafra – Kaplıca Karadeniz 61

16 TEMMUZ CUMARTESİ

1. Grup

Bilal İyigün Stadı: Yedidalga Aksu – Gayretköy

2 Grup

Attila Topaloğlu Sahası: Yeşil Harnıp Kozanköy – Yeşiltepe Ilgaz

3. Grup

Nihat Bağcıer Stadı: Bahçeli – Şirinevler

Güzelyurt Sentetik: Serhatköy – Pınarbaşı

4. Grup

Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Gaziköy

5. Grup

Adem Nural Stadı: Güvercinlik – Yenişehir

6. Grup

Tatlısu R. R. Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Ötüken

7. Grup

Emre Genç Stadı: Yarköy - Ardahan

17 TEMMUZ PAZAR

1. Grup

Semih Türköz Stadı: Gaziveren – Poy Rent a Car Yeşilyurt

2. Grup

Şht. Şevket Kadir Stadı: Çamlıbel – Mevlevi

3. Grup

Dikmen Dr. F. Küçük Stadı: Ağırdağ Boğaz – Alayköy

5. Grup

Adem Nural Stadı: Pile - Çayönü

4. Grup

Sadık Cemil Stadı: Yeniceköy - Aslanköy

6. Grup

Geçitkale Stadı: Mutluyaka - Alaniçi

7. Grup

Canbulat Stadı: Dipkarpaz - Ergazi

