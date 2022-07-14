BTM 2’de heyecan yeniden başlıyor

Geçtiğimiz hafta oynanması planlanan ancak söz konusu sıkıntı nedeniyle oynanmayan BTM 2. Lig’de maçlara yedinci hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Saat 18.00’de başlayacak maçların programı şöyle:
15 TEMMUZ CUMA
1. Grup
Akçay R. R. Denktaş Stadı: Akçay – Zümrütköy
2. Grup
Şht. Şevket Kadir Stadı: Akdeniz – Kalkanlı
5. Grup
Osman E. Mehmet Stadı: Tuzla – Korkuteli
6. Grup
Geçitkale Stadı: Autorite Civisil – SFC Boğaziçi
7. Grup
Eray Vudalı Stadı: Bafra – Kaplıca Karadeniz 61
16 TEMMUZ CUMARTESİ
1. Grup
Bilal İyigün Stadı: Yedidalga Aksu – Gayretköy
2 Grup
Attila Topaloğlu Sahası: Yeşil Harnıp Kozanköy – Yeşiltepe Ilgaz
3. Grup
Nihat Bağcıer Stadı: Bahçeli – Şirinevler
Güzelyurt Sentetik: Serhatköy – Pınarbaşı
4. Grup
Balıkesir Stadı: Kırıkkale – Gaziköy
5. Grup
Adem Nural Stadı: Güvercinlik – Yenişehir
6. Grup
Tatlısu R. R. Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Ötüken
7. Grup
Emre Genç Stadı: Yarköy - Ardahan
17 TEMMUZ PAZAR
1. Grup
Semih Türköz Stadı: Gaziveren – Poy Rent a Car Yeşilyurt
2. Grup
Şht. Şevket Kadir Stadı: Çamlıbel – Mevlevi
3. Grup
Dikmen Dr. F. Küçük Stadı: Ağırdağ Boğaz – Alayköy
5. Grup
Adem Nural Stadı: Pile - Çayönü
4. Grup
Sadık Cemil Stadı: Yeniceköy - Aslanköy
6. Grup
Geçitkale Stadı: Mutluyaka - Alaniçi
7. Grup
Canbulat Stadı: Dipkarpaz - Ergazi
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