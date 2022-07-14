Miracle Değirmenlik’te futbolcular düşünülüyor

AKSA Süper Lig’in yeni ekibi MiracleDeğirmenlik’te bir yandan yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da kulübe kalıcı yatırımlar yapılıyor.

Yeşil Beyazlı Kulüp Başkan Hakan Törehan ve eşi Ebru Törehan, teknik ekiple istişareleri sonucunda sporcuların daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlama adına soyunma odasına buz havuzu yaptırdı.

Özellikle sporcuların antrenman ve maçlardan sonra vücutlarında oluşan laktik asit ve yorgunluğu daha kolay atabilme adına önemli olan buz havuzu yaptırarak tüm futbolcuların hizmetine sunuldu.

