BTM 2.’de 2. Hafta maç sonuçları

İktisatbank BTM 2. Ligi’nde 2. Hafta maç sonuçları şöyle:
BUGÜN
1.GRUP
Gayretköy-Yedidalga Aksu: 4 -1
Zümrütköy-Akçay: 0 – 2
Poy Rent A Car Yeşilyurt-Gaziveren: 0 – 3
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Yeşil Harnıp Kozanköy:2 – 4
Kalkanlı-Akdeniz: 2 – 1
Mevlevi-Çamlıbel: 3 – 1
3.GRUP
Pınarbaşı-Serhatköy : 1 – 0
Alayköy-Ağırdağ Boğaz:1 – 2
Şirinevler-Bahçeli: 0 – 1
4.GRUP
Aslanköy-Yeniceköy: 1 – 1
Gaziköy-Kırıkkale : 0 – 0
5.GRUP
Yenişehir-Güvercinlik: 3 – 4
Korkuteli-Tuzla: 3 – 1
Çayönü-Pile: 4 – 1
6.GRUP
Alaniçi-Mutluyaka (Ertelendi)
SFC Boğaziçi-Autorite Civisil: 4 – 2
Ötüken-Tatlısu Seracılar 2 – 0
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Bafra: 3 – 2
Ergazi-Dipkarpaz 3 – 2
Ardahan-Yarköy: 0 – 1
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