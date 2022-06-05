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BTM 2.’de 2. Hafta maç sonuçları

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BTM 2.’de 2. Hafta maç sonuçları
İktisatbank BTM 2. Ligi’nde 2. Hafta maç sonuçları şöyle:
 
BUGÜN
1.GRUP
Gayretköy-Yedidalga Aksu: 4 -1
Zümrütköy-Akçay:       0 – 2
Poy Rent A Car Yeşilyurt-Gaziveren: 0 – 3
 
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Yeşil Harnıp Kozanköy:2 – 4    
Kalkanlı-Akdeniz:         2 – 1
Mevlevi-Çamlıbel:        3 – 1
 
3.GRUP
Pınarbaşı-Serhatköy :   1 – 0
Alayköy-Ağırdağ Boğaz:1 – 2
Şirinevler-Bahçeli:         0 – 1
 
4.GRUP
Aslanköy-Yeniceköy:    1 – 1
Gaziköy-Kırıkkale :       0 – 0
 
5.GRUP
Yenişehir-Güvercinlik:  3 – 4
Korkuteli-Tuzla:            3 – 1  
Çayönü-Pile:                4 – 1
 
6.GRUP
Alaniçi-Mutluyaka (Ertelendi)
SFC Boğaziçi-Autorite Civisil: 4 – 2
Ötüken-Tatlısu Seracılar        2 – 0
 
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Bafra: 3 – 2
Ergazi-Dipkarpaz 3 – 2
Ardahan-Yarköy: 0 – 1
 
 
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