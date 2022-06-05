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Ötüken dolu dizgin

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BTM 2. Lig 6. Grup karşılaşmasında Ötüken konuk ettiği Tatlısu takımını 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Ötüken dolu dizgin
İktisatbank BTM 2. Liginin 2. Haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
BTM 2. Lig 6. Grup karşılaşmasında ilk haftayı galibiyetle kapatan Ötüken ile ilk haftayı beraberlikle kapatan Tatlısu Akova Eray Vudalı Stadı’nda karşı karşıya geldiler.
Fatih Bardakçıoğlu’nun orta hakemliğini yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede daha iyi oynayan Ötüken 75. dakikada Ersan, 84. dakikada ise Malik’in ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ötüken bu sonuçla puanını 6 yaparak liderliğini sürdürdü.
(Fotoğraf: Richard Beale)
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