BTM 2. Lig Maçların programı ve maçları yönetecek hakemler

BTM İkinci Lig Birinci Grup
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Ergazi – Sipahi, Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik
Yeni Erenköy – Yedikonuk, Yeni Erenköy Stadı, Abdullah Genç
Bafra – Kumyalı, Mehmetçik Stadı, Özalp Ürüncüoğlu
BTM İkinci Lig İkinci Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Boğaziçi – Ardahan: 2-1
Karadeniz 61 – Civisil: 2-1
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Güvercinlik – Mutluyaka: 0-0
Pergama – Pile: 0-3
Yenişehir – Çayönü: 3-3
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Akıncılar – Dilekkaya, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Ömer Doğru
Kırıkkale – Gaziköy, Balıkesir Stadı, İbrahim Katmer
Gönendere – Yeniceköy, 3 Şehitler Stadı, Arif Malek
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Alayköy – Bahçeli: 5-2
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Ağırdağ – Haspolat, Göçmenköy Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Demirhan – Pınarbaşı, Sadık Cemil Stadı, Berk Bağrıkara
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
8 Ağustos Cumartesi, Saat 17:45
Sadrazam Kayalar – Kalkanlı: 3-0
Tepebaşı – Çamlıbel, : 4-0
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
9 Ağustos Pazar, Saat 17:45
Akçay – Gaziveren, Akçay Stadı, Ferhat Tuna
Gayretköy – Mevlevi, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz
Serhatköy – Yeşilyurt, Güzelyurt Antrenman Sahası, Murat İzci
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