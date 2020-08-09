banner411
banner69
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
13 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
24 0
 
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
266 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
154 0
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
DAÜ'de yeni Fizik Lisans ve Kimya Lisans programları açılıyor
9 0
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
31 0
"Atom bombası gibiydi"
60 0
banner460

Güney'deki yangın kontrol altına alındı

banner476

Güney'deki yangın kontrol altına alındı
 Güney Kıbrıs'ta Limasol-Baf sınırında dün sabaha karşı çıkan büyük yangın, dün saat 19.00 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. 
Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, Rum İtfaiyesi ekiplerinin olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede beklemeye devam ettiğini açıkladı. Bazı haber kaynakları da yangının tamamen kontrol altına alındığına yönelik bilgiler aktardı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.