Güney'deki yangın kontrol altına alındı

Güney Kıbrıs'ta Limasol-Baf sınırında dün sabaha karşı çıkan büyük yangın, dün saat 19.00 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru, Rum İtfaiyesi ekiplerinin olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede beklemeye devam ettiğini açıkladı. Bazı haber kaynakları da yangının tamamen kontrol altına alındığına yönelik bilgiler aktardı.