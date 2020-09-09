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BTM 2. Lig maç programı yeniden düzenlendi

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BTM 2. Lig maç programı yeniden düzenlendi

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig maçları ile ilgili maç programları yeniden düzenlenmiştir. Alınan karara bağlı olarak bu tarihten itibaren oynanacak olan BTM 2.Lig müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.

Buna göre;

9.hafta karşılaşmaları 12-13 Eylül 2020 (Cumartesi/Pazar) tarihlerinde

10.hafta karşılaşmaları 15-16 Eylül 2020 (Salı/Çarşamba) tarihlerinde

2.Tur karşılaşmaları 20 Eylül 2020 (Pazar) tarihinde

Final karşılaşmaları 23 Eylül 2020 (Çarşamba) tarihinde

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