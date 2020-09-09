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Salgından eşcinsel evlilikleri sorumlu tutan Patrik Filaret coronaya yakalandı

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Ukrayna'da corona virüsü salgınının yayılmasını eşcinsel evliliklere bağlayarak tepki çeken Ortodoks Kilisesi Kiev Patriği Filaret'in de test sonuçları pozitif çıktı

Salgından eşcinsel evlilikleri sorumlu tutan Patrik Filaret coronaya yakalandı

 

  

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri daha hastalığa yakalandı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi Kiev Patriği Filaret’in test sonuçlarının pozitif çıktığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Yerel basında yer alan haberlere göre 91 yaşındaki Filaret’in tetkiklerinde zatürre başlangıcı olduğu da tespit edildi.

Ukrayna’nın önde gelen isimlerinden biri olan dini lider, salgının başlarında mart ayında yaptığı bir açıklamayla tepki çekmişti. Corona virüsü salgınının yayılma sebebini eşcinsel evliliklere bağlayan Filaret, LGBT gruplarının yoğun eleştirilerinin hedefi olmuştu.

TANRININ BİR CEZASI

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Patrik Filaret, “Salgın, erkeklerin işledikleri günahlar için Tanrının bir cezası. Her şeyden önce eşcinsel evlilikleri kastediyorum” demişti.

Bir LGBT grubu Filaret hakkında suç duyurusunda bulunarak bir ilke imza atarken, “Bu tip açıklamalar çok zarar verici. Saldırıları, öfkeyi, ayrımcılığı ve belli gruplara karşı şiddeti meşrulaştırıyor” ifadeleri kullanmıştı.

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