BTM 2. Lig'de 7. hafta heyecanı başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde 7.hafta heyecanı başladı.
Alınan sonuçlar ve saat 17:00’de başlayacak maçların programı şöyle;
BTM İkinci Lig Birinci Grup
Yeni Erenköy – Ergazi 1-1
Bafra – Sipahi 1-0
2 Eylül Çarşamba
Yedikonuk – Kumyalı, Mehmetçik Stadı, Mehmet Volkan Çelik
BTM İkinci Lig İkinci Grup
Karadeniz 61 – Boğaziçi: 4-0
2 Eylül Çarşamba
Ötüken – Ardahan, Arif Malek
BTM İkinci Lig Üçüncü Grup
2 Eylül Çarşamba
Pile – Çayönü, Eray Vudalı Stadı, Burak Mandralı
Yenişehir – Mutluyaka, Canbulat Stadı, Hüseyin Saçar
Pergama – Güvercinlik, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Olgun Canik
BTM İkinci Lig Dördüncü Grup
Kırıkkale – Akıncılar: 1-4
Gaziköy – Yeniceköy: 2-7
BTM İkinci Lig Beşinci Grup
2 Eylül Çarşamba
Demirhan – Ağırdağ, Sadık Cemil Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Alayköy – Haspolat, Mustafa Üçöz Stadı, Şakir Azizoğlu
Pınarbaşı – Bahçeli, Göçmenköy Stadı, Ömer Köse
BTM İkinci Lig Altıncı Grup
2 Eylül Çarşamba
Çamlıbel – Akdeniz, Ahmet Ratip Okkan Sahası, Hüseyin Özaşık
Tepebaşı – Sadrazam Kayalar, Tepebaşı Sahası, İsmail Ercan
BTM İkinci Lig Yedinci Grup
Gayretköy – Akçay: 2-0
Serhatköy – Gaziveren: 0-5
Mevlevi – Yeşilyurt: 2-0
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