BTM 2. Lig'de 7. hafta heyecanı başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde 7.hafta heyecanı başladı.

Alınan sonuçlar ve saat 17:00’de başlayacak maçların programı şöyle;

BTM İkinci Lig Birinci Grup

Yeni Erenköy – Ergazi 1-1

Bafra – Sipahi 1-0

2 Eylül Çarşamba

Yedikonuk – Kumyalı, Mehmetçik Stadı, Mehmet Volkan Çelik

BTM İkinci Lig İkinci Grup

Karadeniz 61 – Boğaziçi: 4-0

2 Eylül Çarşamba

Ötüken – Ardahan, Arif Malek

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

2 Eylül Çarşamba

Pile – Çayönü, Eray Vudalı Stadı, Burak Mandralı

Yenişehir – Mutluyaka, Canbulat Stadı, Hüseyin Saçar

Pergama – Güvercinlik, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Olgun Canik

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

Kırıkkale – Akıncılar: 1-4

Gaziköy – Yeniceköy: 2-7

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

2 Eylül Çarşamba

Demirhan – Ağırdağ, Sadık Cemil Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Alayköy – Haspolat, Mustafa Üçöz Stadı, Şakir Azizoğlu

Pınarbaşı – Bahçeli, Göçmenköy Stadı, Ömer Köse

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

2 Eylül Çarşamba

Çamlıbel – Akdeniz, Ahmet Ratip Okkan Sahası, Hüseyin Özaşık

Tepebaşı – Sadrazam Kayalar, Tepebaşı Sahası, İsmail Ercan

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

Gayretköy – Akçay: 2-0

Serhatköy – Gaziveren: 0-5

Mevlevi – Yeşilyurt: 2-0

