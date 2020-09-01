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Rakitic, 6 yıl sonra yeniden Sevilla’da

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İspanya'nın Sevilla Kulübü, 2014'de Barcelona'ya verdiği Hırvat futbolcu IvanRakitic'i 6 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna kattığını duyurdu

Rakitic, 6 yıl sonra yeniden Sevilla’da
İspanya'nın Sevilla Kulübü, 2014'de Barcelona'ya verdiği Hırvat futbolcu IvanRakitic'i 6 yıl aradan sonra tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.
Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği ve alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon avroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.
Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve IvanRakitic'i kadrosuna kattı.
 
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