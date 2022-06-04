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BTM 2. Lig 2. Hafta günün sonuçları

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BTM 2. Lig 2. Hafta günün sonuçları
İktisatbank BTM 2. Ligi’nde 2. Hafta günün sonuçları yarının programı
 
BUGÜN
3.GRUP
Pınarbaşı-Serhatköy :   1 – 0
Alayköy-Ağırdağ Boğaz:1 – 2
Şirinevler-Bahçeli:         0 – 1
4.GRUP
Aslanköy-Yeniceköy:    1 – 1
Gaziköy-Kırıkkale :       0 – 0
5.GRUP
Yenişehir-Güvercinlik:   3 – 4
Korkuteli-Tuzla:            3 – 1  
Çayönü-Pile::                4 – 1
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Bafra: 3 – 2
Ergazi-Dipkarpaz 3 – 2
Ardahan-Yarköy: 0 – 1
5 HAZİRAN 2022, PAZAR
1.GRUP
17.30 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Yedidalga Aksu (Berk Bağrıkara)
17.30 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Akçay (Olgun Canik)
17.30 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Gaziveren (Murat İzci)
2.GRUP
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Yeşil Harnıp Kozanköy (Utku Hamamcıoğlu)
17.30 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Kalkanlı-Akdeniz (Cemre Malek)
17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Çamlıbel (Halil Atlar)
6.GRUP
17.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Alaniçi-Mutluyaka (Cenk Aras Özfuttu)
17.30 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Autorite Civisil (Mehmet V.Çelik)
17.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Tatlısu Seracılar (Fatih Bardakçıoğlu)
 
 
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