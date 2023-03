BTM 1. Ligde zorlu dönemeç

İktisatbank BTM 1. Lig’de Kırmızı Grup lideri Dem’s Cons. Çanakkale konuk olacağı Türkmenköy’ü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek

İktisatbank BTM 1. Ligin 15. Haftası bugün Beyaz Grup’ta yarın ise Kırmızı Grup’ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.BTM 1. Ligde son haftalara doğru ilerlenirken Kırmızı Grup’ta şampiyonun belirlenebileceği bir hafta olacak. Kırmızı Grup lideri Dem’s Cons. Çanakkale takımı Türkmenköy deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi ile 9 puanlık farkı koruyacağından şampiyonluğunu ilan edecek.Beyaz Grup’ta ise lider Miracle Demirhan ile 4. sıradaki Denizli arasında sadece 4 puan fark olması ligde her an her şeyin değişebileceğini gösteriyor.12.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Karaoğlanoğlu12.30 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-Denizli12.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Mevlevi12.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Tatlısu12.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Demirhan-Seren Süt Dikmen12.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Vadili-Pile12.30 Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Geçitkale12.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Mehmetçik12.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Dem s Cons. Çanakkale