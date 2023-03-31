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BTM 1. Ligde zorlu dönemeç

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İktisatbank BTM 1. Lig’de Kırmızı Grup lideri Dem’s Cons. Çanakkale konuk olacağı Türkmenköy’ü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek

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BTM 1. Ligde zorlu dönemeç
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İktisatbank BTM 1. Ligin 15. Haftası bugün Beyaz Grup’ta yarın ise Kırmızı Grup’ta oynanacak maçlarla tamamlanacak. 
BTM 1. Ligde son haftalara doğru ilerlenirken Kırmızı Grup’ta şampiyonun belirlenebileceği bir hafta olacak. Kırmızı Grup lideri Dem’s Cons. Çanakkale takımı Türkmenköy deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi ile 9 puanlık farkı koruyacağından şampiyonluğunu ilan edecek.
Beyaz Grup’ta ise lider Miracle Demirhan ile 4. sıradaki Denizli arasında sadece 4 puan fark olması ligde her an her şeyin değişebileceğini gösteriyor.
İktisatbank BTM 1.Li’de 15. Hafta programı şöyle:
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP (15.HAFTA)
1 Nisan 2023, Cumartesi
12.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Karaoğlanoğlu
12.30 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-Denizli
12.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Mevlevi
12.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Tatlısu
12.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Demirhan-Seren Süt Dikmen
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP (15.HAFTA)
2 Nisan 2023, Pazar
12.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Vadili-Pile
12.30 Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Geçitkale
12.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Mehmetçik
12.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Dem s Cons. Çanakkale
 
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Dem s Cons. Çanakkale TSK 14 11 2 1 34 9 25 35
2. Kaplıca Karadeniz 61 SK 14 7 5 2 33 23 10 26
3. Vadili TÇBSK 14 7 4 3 25 16 9 25
4. Geçitkale GSK 14 7 3 4 26 21 5 24
5. Türkmenköy ASK 14 7 2 5 23 13 10 23
6. Mehmetçik TÇBSK 14 6 4 4 23 24 -1 22
7. Pile TSK 14 4 3 7 21 27 -6 15
8. German Gold Akova Vuda 14 3 4 7 23 25 -2 12
9. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 14 3 3 8 19 27 -8 12
10. Görneç KSK 14 0 0 14 0 42 -42 0
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