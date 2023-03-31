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Babacar’a 3 maç ceza

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Babacar’a 3 maç ceza
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-29 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Berk Kaşif (Lefke TSK)
2 Maç: Arda Öztinen (Baf Ülkü Yurdu), Devran Yeşilbaş (Yonpaş Dumlupınar TSK), Bartu Güzen (Lefke TSK), Efe Kürşat Özer (Vadili TÇBSK), Mustafa Berke Aktaş (Vadili TÇBSK)
3 Maç: Babacar Mbaye Diop (Cihangir GSK), Mehmet Çamlıköylü (Lefke TSK)
 
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Hüseyin Kızmazoğlu (Cihangir GSK)
 
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