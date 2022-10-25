BTM 1. Lig’de transfer dönemi başlıyor

İktisatbank BTM 1.Lig’de transfer 31 Ekim 2022 tarihinde başlayacak. Takımlar 21 Kasım 2022 tarihine kadar transfer ve lisans işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de transfer ve tescil dönemi belli oldu. Buna göre 3-4 Aralık 2022 tarihlerinde başlayacağı daha önce duyurulan İktisatbank BTM 1.Lig’de transfer 31 Ekim 2022 tarihinde başlayacak. Takımlar 21 Kasım 2022 tarihine kadar transfer ve lisans işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacak.

İktisatbank BTM 1.Lig’de statü ise herhangi bir değişikliğe uğramadı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi takımlar üst liglerden (AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig) 8 futbolcudan fazla futbolcu transferi gerçekleştiremeyecek. Ligdeki takımlar kendi ligi (İktisatbank BTM 1.Lig) ve İktisatbank BTM 2.Lig’den istediği kadar futbolcu transfer işlemi gerçekleştirebilecek.

Ligde genç oyuncu bulundurma zorunluluğu kuralı da devam edecek. Buna göre takımlar 01.01.2000 ve sonraki yıllarda doğan en az 5 futbolcuyu 21 kişilik müsabaka isim listesinde bulundurmak zorunda olacak.

Lig fikstürünün de Kasım ayının başında çekileceği açıklanırken, net tarihin önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.

