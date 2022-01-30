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BTM 1. Lig’de 8. hafta sonuçları

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BTM 1. Lig’de 8. hafta sonuçları
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Tatlısu - Yilmazkoy 1-5
Ortakoy - Doğanci. 2 - 1
Denizli. - Lapta. 0 - 2
Karaoğlanoğlu - 0zankoy 4-1
Kayalar - Dikmen 0-0
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Geçitkale-SFC 1461 İskele Trabzon:  0 – 1
Serdarlı-Türkmenköy :                    1 – 2
Gülgün Süt Düzova-Yenierenköy:   2 – 1
Mehmetçik-Demirerler C.Demirhan: 2 – 2
Vadili-Akova Vuda:                        1 – 0
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. SFC 1461 İskele Trabzon 8 6 1 1 16 7 9 19
2. Yenierenköy TSK 8 6 0 2 23 7 16 18
3. Vadili TÇBSK 8 4 2 2 19 10 9 14
4. Gülgün Süt Düzova GSK 8 3 2 3 12 13 -1 11
5. Mehmetçik TÇBSK 8 3 2 3 12 16 -4 11
6. Akova Vuda TÇB 8 3 1 4 14 13 1 10
7. Türkmenköy ASK 8 2 4 2 13 15 -2 10
8. Demirerler Cons. Demirhan SK 8 1 6 1 11 11 0 9
9. Geçitkale GSK 8 1 3 4 8 14 -6 6
10. Serdarlı GB 8 0 1 7 5 27 -22 1
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Lapta TBSK 8 6 1 1 15 5 10 19
2. Yılmazköy SK 8 5 2 1 16 6 10 17
3. Tatlısu HOBSK 8 5 2 1 16 12 4 17
4. Karaoğlanoğlu SK 8 4 1 3 19 13 6 13
5. Tüfekçi Ortaköy SK 8 4 0 4 17 16 1 12
6. Ozanköy SK 8 3 2 3 9 11 -2 11
7. Denizli SK 8 2 2 4 5 9 -4 8
8. Dikmen Gücü SK 8 1 4 3 8 12 -4 7
9. Doğancı SK 8 2 0 6 9 16 -7 6
10. Sadrazam Kayalar SK 8 0 2 6 4 18 -14 2
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