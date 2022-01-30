BTM 1. Lig’de 8. hafta sonuçları

Tatlısu - Yilmazkoy 1-5
Ortakoy - Doğanci. 2 - 1
Denizli. - Lapta. 0 - 2
Karaoğlanoğlu - 0zankoy 4-1
Kayalar - Dikmen 0-0
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Geçitkale-SFC 1461 İskele Trabzon: 0 – 1
Serdarlı-Türkmenköy : 1 – 2
Gülgün Süt Düzova-Yenierenköy: 2 – 1
Mehmetçik-Demirerler C.Demirhan: 2 – 2
Vadili-Akova Vuda: 1 – 0
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SFC 1461 İskele Trabzon
|8
|6
|1
|1
|16
|7
|9
|19
|2.
|Yenierenköy TSK
|8
|6
|0
|2
|23
|7
|16
|18
|3.
|Vadili TÇBSK
|8
|4
|2
|2
|19
|10
|9
|14
|4.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|8
|3
|2
|3
|12
|13
|-1
|11
|5.
|Mehmetçik TÇBSK
|8
|3
|2
|3
|12
|16
|-4
|11
|6.
|Akova Vuda TÇB
|8
|3
|1
|4
|14
|13
|1
|10
|7.
|Türkmenköy ASK
|8
|2
|4
|2
|13
|15
|-2
|10
|8.
|Demirerler Cons. Demirhan SK
|8
|1
|6
|1
|11
|11
|0
|9
|9.
|Geçitkale GSK
|8
|1
|3
|4
|8
|14
|-6
|6
|10.
|Serdarlı GB
|8
|0
|1
|7
|5
|27
|-22
|1
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Lapta TBSK
|8
|6
|1
|1
|15
|5
|10
|19
|2.
|Yılmazköy SK
|8
|5
|2
|1
|16
|6
|10
|17
|3.
|Tatlısu HOBSK
|8
|5
|2
|1
|16
|12
|4
|17
|4.
|Karaoğlanoğlu SK
|8
|4
|1
|3
|19
|13
|6
|13
|5.
|Tüfekçi Ortaköy SK
|8
|4
|0
|4
|17
|16
|1
|12
|6.
|Ozanköy SK
|8
|3
|2
|3
|9
|11
|-2
|11
|7.
|Denizli SK
|8
|2
|2
|4
|5
|9
|-4
|8
|8.
|Dikmen Gücü SK
|8
|1
|4
|3
|8
|12
|-4
|7
|9.
|Doğancı SK
|8
|2
|0
|6
|9
|16
|-7
|6
|10.
|Sadrazam Kayalar SK
|8
|0
|2
|6
|4
|18
|-14
|2