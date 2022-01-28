BTM 1. Lig’de 8. hafta heyecanı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 8. hafta karşılaşmalarıyla mücadele sürecek.

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta tüm maçlar bugün oynanırken Kırmızı Grup’ta ise tüm maçlar Pazar günü oynanacak. Karşılaşmalar iki karşılaşma dışında saat 10.30’da başlayacak.

İktisatbank BTM 1. Lig’de 8. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:



İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup

29 Ocak 2022 – Cumartesi

10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Dikmen Gücü (Mehmet V.Çelik)

10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Doğancı (Necmi Bulut)

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Ozanköy (Serkan Durmaz)

10.30 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Yılmazköy (Ferhat Tuna)

10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Lapta (Mustafa Torun)



İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup

30 Ocak 2022 – Pazar

10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-SFC 1461 İskele Trabzon (Olgun Canik)

10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Türkmenköy (Hüseyin Özaşık)

14.00 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Yenierenköy (Abdullah Genç)

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Demirerler C.Demirhan (Burak Mandıralı)

10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Akova Vuda (İsmail Egeli)



