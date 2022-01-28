Heyecan yeniden başlıyor

AKSA Futbol Liglerinde 2. devre heyecanı bugün yapılacak maçlarla başlayacak.
AKSA futbol liglerinin 16’ıncı haftasında bugün; Süper Lig’de Cihangir-Doğan Türk Birliği, Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı, Göçmenköy-Girne Halk Evi ve Merit Alsancak Yeşilova-Yenicami maçları oynanacak.
Birinci Lig ikinci devre açılışında ise; Mormenekşe-Esentepe, Karşıyaka-Miracle Değirmenlik, Görneç-Gençler Birliği ve Çanakkale-Maraş karşılaşmaları var.
Maçlar saat 14.00’de başlayacak.
AKSA SÜPER LİG
29/01/2022 – CUMARTESİ
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-K.Kaymaklı (Ali Özer)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Girne H.Evi (Serhan Şimşek)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Yenicami (Evren Karademir)
30/01/2022 – Pazar
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Gönyeli (Emre Öztaşlı)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Binatlı (Mehmet Sezener)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya (Fehim Dayı)
AKSA 1. LİG
29/01/2022 – CUMARTESİ
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Esentepe (Şakir Azizoğlu)
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-M.Değirmenlik (Kerem Eran)
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-G.Birliği (İsmail Ercan)
14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Maraş (İsfendiyar Açıksöz)
30/01/2022 – PAZAR
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi (Zekai Töre)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-İncirli (Hüseyin Özkan)
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