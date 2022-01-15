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BTM 1. Lig 5. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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BTM 1. Lig 5. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

 SFC 1461 İskele Trabzon-Vadili : 3 - 2 
Türkmenköy-Mehmetçik:               3 - 0
Yenierenköy-Akova Vuda:             2 - 0
16 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Gülgün Süt Düzova (Mehmet V.Çelik)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Serdarlı (Sabriye Atikoğlu)
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Dikmen Gücü-Denizli:             2 - 0 
Yılmazköy-Tüfekçi Ortaköy:   3  - 1
16 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Tatlısu (Ömer Doğru)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Karaoğlanoğlu (Mustafa Torun)
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Lapta (Serkan Durmaz)
 
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