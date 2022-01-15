Yerel vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.694 olup, 640 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 970 kişi taburcu edilmiştir.



291 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 114 kişi Gazimağusa, 41 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



15 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.694



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 640



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 640



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 970



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.059.305



Toplam Vaka Sayısı: 46.117



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 39.257



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6713



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6644



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 149



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 314



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 675

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 778



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6576



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112263