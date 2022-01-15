banner762
banner753
Citroen C5 Aircross makyajlandı
Citroen C5 Aircross makyajlandı
9 0
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
12 0
 
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
25 0
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
11 0
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
63 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
21 0
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
37 0
banner661

Yerel vaka sayısı yükseliyor

banner476

banner714
Yerel vaka sayısı yükseliyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.694   olup, 640 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi  vefat etmiş, 970 kişi taburcu edilmiştir. 

291 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 114 kişi Gazimağusa, 41 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

15 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.694       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 640     

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 640   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 970 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.059.305       

Toplam Vaka Sayısı: 46.117          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 39.257 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6713      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55       

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6644      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 149      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 314   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 675     
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 778      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6576        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 112263   
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.