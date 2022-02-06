Bostancı'da kazanan yok

Hakemler: EmreÖztaşlı, RüyaSakallı,HalilCanaloğlu
Yalova:HüseyinHanalp,Çağatay (6,.Dk İltaç)Hasip, Hakan (78.Dk Özcan), Selçuk, Mehmet Kum (78.Dk Kayra), Erkan (60.Dk Yasin), Sergülen, Erce, Civan,Eyüp
Mormenekşe: Mehmet Salih, Erdoğ, Nasuh, Fetin (46.Dk Yunus), Aziz, İrfan, Mustafa Menekşeli (75.Dk Mehmet Göreli), HüseyinÖzbilen (88.Dk Ertan),Rıdvan (90.Dk Burak), Süleyman, Sabri
Kırmızı Kart: 48.Dk Erce (Yalova)
Goller: 4.Dk Erce, 54.Dk Mehmet Kum (Yalova)- 25.Dk Erdoğ, 31.Dk HüseyinÖzbilen (Mormenekşe)
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligin 17. Haftasında Yalova ile Mormenekşe arasındaki gollü maç 2 – 2 berabere tamamlandı.
4.Dk: Yalova atağında Mehmet Kum şutunu çıkardı ve defanstan seken topu iyi takip eden Erce Çakmak topu filelere gönderdi. Yalova 1-0 Mormenekşe
25.Dk: Mormenekşe’de kazanılan frikikte Nasuh’un vuruşu kaleciden döndü ve dönen topu Erdoğ tamamlayarak filelere gönderdi. Yalova 1-1 Mormenekşe
31.Dk:Mormenekşe atağında Hüseyin Özbilen ceza sahası dışından vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 1-2 Mormenekşe
48.Dk: Yalova futbolcusu Erce Çakmak, Aziz Topel’e yaptığı hareket sonrasında direct kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
54.Dk: Yalova’da orta sahada kazanılan faul atışında ceza sahasına gönderilen topu iyi takip eden Mehmet Kum vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 2-2 Mormenekşe
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