Bostancı'da kazanan yok

Play out hattından uzaklaşmak isteyen Yalova ile rahat konumdaki Mormenekşe arasındaki maç 2 – 2 berabere tamamlanırken, ikişer puan kaybettiler. Yalova futbolcusu Erce Çakmak ile hakeme itirazlarda bulunan Mormenekşe antrenörü Talat Şentürk kırmızı kart gördüler

Hakemler: EmreÖztaşlı, RüyaSakallı,HalilCanaloğlu

Yalova:HüseyinHanalp,Çağatay (6,.Dk İltaç)Hasip, Hakan (78.Dk Özcan), Selçuk, Mehmet Kum (78.Dk Kayra), Erkan (60.Dk Yasin), Sergülen, Erce, Civan,Eyüp

Mormenekşe: Mehmet Salih, Erdoğ, Nasuh, Fetin (46.Dk Yunus), Aziz, İrfan, Mustafa Menekşeli (75.Dk Mehmet Göreli), HüseyinÖzbilen (88.Dk Ertan),Rıdvan (90.Dk Burak), Süleyman, Sabri

Kırmızı Kart: 48.Dk Erce (Yalova)

Goller: 4.Dk Erce, 54.Dk Mehmet Kum (Yalova)- 25.Dk Erdoğ, 31.Dk HüseyinÖzbilen (Mormenekşe)



Niyazi ERGÜLEN

Birinci Ligin 17. Haftasında Yalova ile Mormenekşe arasındaki gollü maç 2 – 2 berabere tamamlandı.

4.Dk: Yalova atağında Mehmet Kum şutunu çıkardı ve defanstan seken topu iyi takip eden Erce Çakmak topu filelere gönderdi. Yalova 1-0 Mormenekşe

25.Dk: Mormenekşe’de kazanılan frikikte Nasuh’un vuruşu kaleciden döndü ve dönen topu Erdoğ tamamlayarak filelere gönderdi. Yalova 1-1 Mormenekşe

31.Dk:Mormenekşe atağında Hüseyin Özbilen ceza sahası dışından vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 1-2 Mormenekşe

48.Dk: Yalova futbolcusu Erce Çakmak, Aziz Topel’e yaptığı hareket sonrasında direct kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

54.Dk: Yalova’da orta sahada kazanılan faul atışında ceza sahasına gönderilen topu iyi takip eden Mehmet Kum vuruşunda topu filelere gönderdi. Yalova 2-2 Mormenekşe

