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Boğaziçi’nde alt yapıya önem

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Boğaziçi’nde alt yapıya önem
BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübünde Serkan Tekin başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu, alt yapıya önem vermeye başladı.
Boğaziçi Spor Kulübü yönetimi kulüp sorumluluğunda olan halı saha içerisinde köyün çocuklarına yönelik futbol eğitimi çalışmaları başlattı. Çocuklara ücretsiz olarak sunulan halı saha içerisinde yapılan çalışmaları yönetim kurulu da izleyerek çocuklara destek verdi.
 
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