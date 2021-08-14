Boğaziçi, İncirli’yi geçti

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Birinci Ligin 2 ekibi Yeni Boğaziçi ile İncirli, Osman Ergün Mehmet Stadında karşılaştılar. Maçta üstün oynayan Yeni Boğaziçi, İncirli’yi zaman zaman sert geçen maçta 2 – 0 mağlup etti. Yeni Boğaziçi’nin gollerini Tolga ve Ramadan kaydetti.
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