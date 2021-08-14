Boğaziçi, İncirli’yi geçti

Yeni Boğaziçi, İncirli’yi zaman zaman sert geçen maçta 2 – 0 mağlup etti

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Birinci Ligin 2 ekibi Yeni Boğaziçi ile İncirli, Osman Ergün Mehmet Stadında karşılaştılar. Maçta üstün oynayan Yeni Boğaziçi, İncirli’yi zaman zaman sert geçen maçta 2 – 0 mağlup etti. Yeni Boğaziçi’nin gollerini Tolga ve Ramadan kaydetti.

