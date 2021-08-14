Anı maçı Cihangir

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar anı maçları düzenleyerek hazırlıklarını sürdürüyor.
Cihangir de kulübün merhum futbolcularından Bekir Topuz anısına maç organize etti. Cihangir Stadında oynanan ve Emre Öztaşlı’nın yönettiği Bekir Topuz Anı Maçında Cihangir, Hamitköy’ü 3 – 1 mağlup etti.
Cihangir’in gollerini Muhsin, Luka penaltıdan ve Selçuk kaydederken, Hamitköy’ün tek golü Rifat Hacıarifoğlu’ndan geldi.
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