Birinci: Önceliğimiz futbolu başlatmak

Tekin Birinci, resmi adaylık başvurusu sonrasında KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonunda basın açıklaması yaparken, “Önceliğimiz futbolun başlamasını topun dönmesini, yuvarlanmasını sağlamaktır. Geçen sene Dünyada futbol yokken bizde olmasıyla övündük. Ama şu anda bizde 1 yıldır futbol oynanmıyor.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 5 Haziran'da yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Tekin Birinci, resmi adaylık başvurusu sonrasında KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonunda basın açıklaması yaptı.

Tekin Birinci, kendisi KTFF başkan adayı gösteren Karadeniz 61 Spor Kulübü başkanı Metin Genç ve yönetim kurulunda yer alacak olan Güneş Güneşoğlu ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında şunları söyledi:

“Sıkıntılı bir adaylık süreci sonrasında başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu başvuruyu yaparken de KTFF’de sadece Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerinin değil BTM Ligi kulüplerinin olduğu gerçeğini de gösterdik. Maalesef BTM Ligi kulüpleri ve futbolun diğer paydaşlarının oy hakları yoktur.

Futbolla ilgili evrensel bir çalışmamız vardır. Önceliğimiz futbolun başlamasını topun dönmesini, yuvarlanmasını sağlamaktır. Geçen sene Dünyada futbol yokken bizde olmasıyla övündük. Gece yarısı maçlara gittik. Ama maalesef şu anda bizde 1 yıldır futbol oynanmıyor.

Tabii bu kulüplerimizin isteği doğrultusunda olmuştur. Bu nedenle kulüp başkanları KTFF başkanına destek belirtmektedirler.

Biz de KTFF başkanını yaptığı büyük işlerden dolayı tebrik ederiz. Bizi FIFA’lara kadar gidip çok iyi temsil etti. Biz yönetim olarak göreve gelirsek FIFA’daki o resmini başucunuza asacağız. Ondan başka bir şey yapılmadığını görüyoruz.

Kulüplerimizin sıkıntıları vardır.

Futbolcularımızın sıkıntıları vardır. KTFF başkanı futbolculardan hangisini arayıp, halini hatırını sordu. Futbolcuların köle muamelesi gördüğü bir sistem vardır. KTFF başkanı bir kulüpçüyüm lafını aldı gider. Kulüpçüyüz diyorsa başkanımız artık görevini bırakması gerekmektedir. Çünkü tüzüğe göre süresini doldurmuştur.

Biz de kulüpçüyüz. Biz de kulüpleri seviyoruz. Çünkü biz de kulüplerin içerisinden çıkmış

Biz bir ekibiz. Siyasi bir amacımız da yoktur. Futbola bir bütün olarak sahip çıkmak istiyoruz.

Kral çıplaktır. Ama bunu hiçbir kulüp başkanı çıkıp söylemez.



