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Birinci'nin dermanı Esentepe

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Birinci'nin dermanı Esentepe
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 5 Haziran'da yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olan Tekin Birinci'nin başkan adayı olabilmesinde ortaya çıkması muhtemel bir sorun giderildi.
BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61'in aday göstermesine rağmen genel kurul üyesi bir kulübün de aday gösterme ihtiyacı konusunda yaşanacak olumsuzluk, Esentepe kulübünün girişimiyle aşıldı. Tekin Birinci'nin aile bağlarının bulunduğu Esentepe Spor Kulübünde yeniden başkan seçilen İbrahim Beyazbayram, Tekin Birinci'nin KTFF başkan adaylığı yazısını yazdı.
Tekin Birinci başvuru süresinin son günü olan bugün KTFF'ye bir başvuru daha yapacak.
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