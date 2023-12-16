Birinci Ligde zorlu dönemeç

Aksa 1. Ligin 13. haftasında özellikle zirve ve play-off hedefinde olan takımlar zorlu maçlara çıkacaklar.

Lig lideri Değirmenlik alt sıralardan uzak kalmak isteyen Ozanköy’ü konuk ederken, liderin takipçisi Esentepe ise play-out hattından uzaklaşarak üst sıralara tırmanmak isteyen Mormenekşe’ye konuk olacak.

Ligde play-off hattında bulunan Dem’sCons. Çanakkale ile Gönyeli Mağusa’da kozlarını paylaşırlarken, bir başka play-off hattındaki takım Yalova ise dipten kurtulmak isteyen Girne Halk Evi’ne konuk olacak. Lapta ise alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Binatlı takımıyla Güzelyurt’ta kozlarını paylaşacak.

Birinci Lig 13.Hafta Programı

16 ARALIK 2023, CUMARTESİ

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Yalova (Hakan Ünal)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’sCons.Çanakkale-Gönyeli (Fehim Dayı)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.HacıaliYılmazköy-BafÜ.Yurdu (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Ozanköy (Şakir Azizoğlu)

17 ARALIK 2023, PAZAR

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Esentepe (Ali Özer)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Ünimar Maraş (Abdullah Genç)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Geçitkale (Evren Karademir)



