banner913
banner932
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
13 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
15 0
 
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
31 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
70 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
17 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
52 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
15 0
banner996
banner985

Birinci Ligde zorlu dönemeç

banner989

banner974
Birinci Ligde zorlu dönemeç
banner971
Aksa 1. Ligin 13. haftasında özellikle zirve ve play-off hedefinde olan takımlar zorlu maçlara çıkacaklar.
Lig lideri Değirmenlik alt sıralardan uzak kalmak isteyen Ozanköy’ü konuk ederken, liderin takipçisi Esentepe ise play-out hattından uzaklaşarak üst sıralara tırmanmak isteyen Mormenekşe’ye konuk olacak.
Ligde play-off hattında bulunan Dem’sCons. Çanakkale ile Gönyeli Mağusa’da kozlarını paylaşırlarken, bir başka play-off hattındaki takım Yalova ise dipten kurtulmak isteyen Girne Halk Evi’ne konuk olacak. Lapta ise alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Binatlı takımıyla Güzelyurt’ta kozlarını paylaşacak.
Birinci Lig 13.Hafta Programı
16 ARALIK 2023, CUMARTESİ
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Yalova (Hakan Ünal)
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’sCons.Çanakkale-Gönyeli (Fehim Dayı)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.HacıaliYılmazköy-BafÜ.Yurdu (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Ozanköy (Şakir Azizoğlu)
17 ARALIK 2023, PAZAR
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Esentepe (Ali Özer)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Ünimar Maraş (Abdullah Genç)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Geçitkale (Evren Karademir)
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.