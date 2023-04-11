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Akova yıldızları Ramazan Erol’a emanet

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Akova yıldızları Ramazan Erol’a emanet
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BTM 1. Ligin doğu bölgesi takımlarından German Gold Akova Vuda alt yapısını geliştirme adına harekete geçti.
German Gold Akova Vuda yönetim kurulu 8-12 yaş grubu olan yıldız futbolcuları çalıştırması için bölge antrenörlerinden Ramazan Erol ile anlaşma sağlayarak emanet etti.
 
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