Akova yıldızları Ramazan Erol’a emanet

BTM 1. Ligin doğu bölgesi takımlarından German Gold Akova Vuda alt yapısını geliştirme adına harekete geçti.
German Gold Akova Vuda yönetim kurulu 8-12 yaş grubu olan yıldız futbolcuları çalıştırması için bölge antrenörlerinden Ramazan Erol ile anlaşma sağlayarak emanet etti.
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