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Birinci Ligde gol yağmuru vardı

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Birinci Ligin 13. Haftası adeta gol sağnağı şeklinde geçerken, 8 maçta toplam 39 gol atılarak sezonun şu ana kadarki en gollü haftası oldu

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Birinci Ligde gol yağmuru vardı
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AKSA 1. LİG 13. HAFTA PANORAMASI
Aksa 1. Ligin 13. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, haftaya lider başlayan Miracle Karşıyaka zorlu Esentepe deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini sürdürüdü. Karşıyaka’nın takipçileri Pera L. Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu takımları da haftayı farklı galibiyetlerle kapatarak takiplerini sürdürdüler.
Birinci Ligin 13. Haftası adeta gol sağnağı şeklinde geçerken, 8 maçta toplam 39 gol atılarak sezonun şu ana kadarki en gollü haftası oldu. Bu hafta maç başına 5 gol ortalamasına yaklaşılırken en farklı galibiyeti Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Yenierenköy’ü 10-3 mağlup ederek elde ederken, Yeniboğaziçi ise İncirli deplasmanından 6-0’llık galibiyetle ayrılarak haftanın diğer en farklı galibiyetine imza attı.
Bu hafta oynanan maçlarda beraberlik çıkmazken, dördünü ev sahibi takımlar, dördünü ise deplasman takımları kazandı. 
AKSA 1. Lig’de gol krallığı yarışında 13. haftada gol atamayan Miracle Karşıyaka’dan Esin Sonay’ı 15 golde kalırken, takım arkadaşı İlyas Yılmaz attığı 3 golle 16 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.  Yeniboğaziçi’nim gol ayağı Turgut Kaçar da bu hafta 3 gol atarak 13 gole ulaştı ve krallık yarışında olduğunu ortaya koydu.
Ligde bu hafta oynanan maçlarda 30 sarı kart gösterilirken, sadece Yalova – Baf Ülkü Yurdu maçında 1 kırmızı kart çıktı. Bu hafta İncirli ile Yeniboğaziçi arasında oynanan maçta ise kart çıkmadı.
 
Haftanın Takımı: Pera L. Gençler Birliği
Aksa 1. Lig’de hedefi süper lig olarak sezona başlayan ancak ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan Gençler Birliği takımı  son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak zirveye ortak olurken, Unimar Maraş deplasmanında aldığı farklı galibiyetle iddiasını göstererek haftanın takımı oldu.
 
Haftanın Futbolcusu: İlyas Yılmaz(Miracle Karşıyaka)
Lider M. Karşıyaka’nın konuk olduğu Esentepe deplasmanında takımının galip gelmesinde attığı üç golle büyük pay sahibi olan İlyas Yılmaz haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 
Haftanın teknik direktörü: Kılıçali Kahraman(Yeniboğaziçi)
Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle yukarıya tırmanan Yeni Boğaziçi takımının başarıl teknik direktörü Kılıçali Kahraman sakatlıklar nedeniyle her hafta farklı 11’le sahaya çıkmasına karşın galibiyetler almaya devam ediyor.
 
Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler
Haftanın zorlu maçlarından biri olan Esentepe – M.Karşıyaka karşılaşmasında gerek çaldığı penaltıda gerekse maç boyunca verdiği kararlarda doğru düdükler çalarken, pozisyonlara yakınlığı ve yan hakemleriyle uyumuyla haftanın hakemi olmayı hake etti.
 
Haftanın Kare Ası:
Uğur Şahin (Binatlı), Yekta Polat (Pera L. Gençler Birliği), Hasan Özçelik(B.Ü.Y), Enes Kubat(Lapta),
 
Haftanın Onbiri
Doğuhan(Mormenekşe), Çağdaş(Binatlı), Ali Özay(Yeniboğaziçi), Olgun(Pera Gençler Birliği), Ali Özbahar(M.Karşıyaka), Ali Kemal (BÜY), Zübeyir (Yeniboğaziçi), Barın (Pera G. Birliği), Ahmet Can(Mormenekşe), İlyas Yılmaz(M.Karşıyaka), Turgut Kaçar(Yeniboğaziçi)
 
AKSA 1.Lig 13. Hafta sonuçları

Mormenekşe-Dörtyol :           2 – 0
Esentepe-Miracle Karşıyaka: 2 – 3
Girne H. Evi-M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 0
Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy: 10 – 3
İncirli-Yeniboğaziçi:              0 – 6
Yalova-Binatlı:                       0 – 3
Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği: 0 – 4
Lapta-Düzkaya:                      4 – 1
 
Aksa 1. Lig 14. Hafta programı
Düzkaya – Esentepe
Dörtyol – Girne H. Evi
Pera G. Birliği – İncirli
M. Hacıali Yılmazköy – Baf Ü. Yurdu
Yeniboğaziçi – Lapta
Binatlı – Unimar Maraş
Yenierenköy – Yalova
Miracle Karşıyaka - Mormenekşe
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 13 10 1 2 47 12 35 31
2. Pera L. Gençler Birliği SK 13 8 4 1 29 13 16 28
3. Baf Ülkü Yurdu 13 8 3 2 32 14 18 27
4. Yeniboğaziçi DSK 13 7 3 3 29 17 12 24
5. Yalova SK 13 7 3 3 18 15 3 24
6. Düzkaya KOSK 13 6 2 5 23 19 4 20
7. Mormenekşe GBSK 13 5 5 3 25 22 3 20
8. Esentepe KKSK 13 5 4 4 27 18 9 19
9. Binatlı YSK 13 5 4 4 21 17 4 19
10. Girne Halk Evi 13 6 0 7 15 14 1 18
11. Lapta TBSK 13 5 2 6 22 21 1 17
12. M. Hacıali Yılmazköy SK 13 4 3 6 21 27 -6 15
13. Ünimar Maraş GSK 13 4 2 7 21 30 -9 14
14. Dörtyol SK 13 2 1 10 7 33 -26 7
15. İncirli SK 13 1 3 9 12 35 -23 6
16. Yenierenköy TSK 13 0 2 11 16 58 -42 2
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