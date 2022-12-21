Birinci Ligde gol yağmuru vardı

Birinci Ligin 13. Haftası adeta gol sağnağı şeklinde geçerken, 8 maçta toplam 39 gol atılarak sezonun şu ana kadarki en gollü haftası oldu

Aksa 1. Ligin 13. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, haftaya lider başlayan Miracle Karşıyaka zorlu Esentepe deplasmanından galibiyetle dönerek liderliğini sürdürüdü. Karşıyaka’nın takipçileri Pera L. Gençler Birliği ile Baf Ülkü Yurdu takımları da haftayı farklı galibiyetlerle kapatarak takiplerini sürdürdüler.Birinci Ligin 13. Haftası adeta gol sağnağı şeklinde geçerken, 8 maçta toplam 39 gol atılarak sezonun şu ana kadarki en gollü haftası oldu. Bu hafta maç başına 5 gol ortalamasına yaklaşılırken en farklı galibiyeti Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Yenierenköy’ü 10-3 mağlup ederek elde ederken, Yeniboğaziçi ise İncirli deplasmanından 6-0’llık galibiyetle ayrılarak haftanın diğer en farklı galibiyetine imza attı.Bu hafta oynanan maçlarda beraberlik çıkmazken, dördünü ev sahibi takımlar, dördünü ise deplasman takımları kazandı.AKSA 1. Lig’de gol krallığı yarışında 13. haftada gol atamayan Miracle Karşıyaka’dan Esin Sonay’ı 15 golde kalırken, takım arkadaşı İlyas Yılmaz attığı 3 golle 16 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Yeniboğaziçi’nim gol ayağı Turgut Kaçar da bu hafta 3 gol atarak 13 gole ulaştı ve krallık yarışında olduğunu ortaya koydu.Ligde bu hafta oynanan maçlarda 30 sarı kart gösterilirken, sadece Yalova – Baf Ülkü Yurdu maçında 1 kırmızı kart çıktı. Bu hafta İncirli ile Yeniboğaziçi arasında oynanan maçta ise kart çıkmadı.Aksa 1. Lig’de hedefi süper lig olarak sezona başlayan ancak ilk haftalarda istediği sonuçları alamayan Gençler Birliği takımı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak zirveye ortak olurken, Unimar Maraş deplasmanında aldığı farklı galibiyetle iddiasını göstererek haftanın takımı oldu.Lider M. Karşıyaka’nın konuk olduğu Esentepe deplasmanında takımının galip gelmesinde attığı üç golle büyük pay sahibi olan İlyas Yılmaz haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle yukarıya tırmanan Yeni Boğaziçi takımının başarıl teknik direktörü Kılıçali Kahraman sakatlıklar nedeniyle her hafta farklı 11’le sahaya çıkmasına karşın galibiyetler almaya devam ediyor.Haftanın zorlu maçlarından biri olan Esentepe – M.Karşıyaka karşılaşmasında gerek çaldığı penaltıda gerekse maç boyunca verdiği kararlarda doğru düdükler çalarken, pozisyonlara yakınlığı ve yan hakemleriyle uyumuyla haftanın hakemi olmayı hake etti.Uğur Şahin (Binatlı), Yekta Polat (Pera L. Gençler Birliği), Hasan Özçelik(B.Ü.Y), Enes Kubat(Lapta),Doğuhan(Mormenekşe), Çağdaş(Binatlı), Ali Özay(Yeniboğaziçi), Olgun(Pera Gençler Birliği), Ali Özbahar(M.Karşıyaka), Ali Kemal (BÜY), Zübeyir (Yeniboğaziçi), Barın (Pera G. Birliği), Ahmet Can(Mormenekşe), İlyas Yılmaz(M.Karşıyaka), Turgut Kaçar(Yeniboğaziçi)Mormenekşe-Dörtyol : 2 – 0Esentepe-Miracle Karşıyaka: 2 – 3Girne H. Evi-M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 0Baf Ülkü Yurdu-Yenierenköy: 10 – 3İncirli-Yeniboğaziçi: 0 – 6Yalova-Binatlı: 0 – 3Ünimar Maraş-Pera Gençler Birliği: 0 – 4Lapta-Düzkaya: 4 – 1Düzkaya – EsentepeDörtyol – Girne H. EviPera G. Birliği – İncirliM. Hacıali Yılmazköy – Baf Ü. YurduYeniboğaziçi – LaptaBinatlı – Unimar MaraşYenierenköy – YalovaMiracle Karşıyaka - Mormenekşe