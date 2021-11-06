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Birer attılar, birer aldılar

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AKSA 1. Lig’in 8. Hafta karşılaşmasında geçtiğimiz hafta farklı mağlup olan Mormenekşe ile istikrarsız bir görüntü çizen Maraş arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldılar

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Birer attılar, birer aldılar
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Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Cem Öksüzoğulları, Mehmet Kazım Ünal
Mormenekşe: Gökhan, Erdoğ, Nasuh, Fetin(Hüseyin), Aykut, İrfan, Halil(Aziz), Gökay(Can), Burak(Mustafa), Mehmet(Ertan), Süleyman.
Maraş: Oğuzhan, Mehmet Sakallı, Eray, Serkan, Mehmet, Mustafa Zorba, Çağrı(Mehmet Çavuş), Mustafa Köleli(Selkan), Eren, Mustafa İnanç, Ali(Yavuz)
Kırmızı Kart: Dk. 79 Eren(Maraş)
Goller: Dk 32 Eren(Maraş), Dk. 49 Ertan (Mormenekşe)
 
AKSA 1. Lig’in 8. Hafta mücadelesinde  Mormenekşe konuk ettiği Maraş ile 1-1 berabere kalarak geçtiğimiz haftaki farklı mağlubiyeti bir nebze telafi etti.
Geçtiğimiz hafta konuk olduğu  Dörtyol karşısında aldığı farklı mağlubiyeti unutmak için galibiyet hedefiyle sahaya çıkan Mormenekşe  iyi oynadığı dakikalarda kalesinde golü gördü. Maraş ise temkinli oynayarak başladığı karşılaşmada golü buldu.
Dk. 32 Hızlı gelişen Maraş atağında orta alanda topla buluşan Eren hızla Mormenekşe ceza sahasına yaklaştı. Mustafa İnanç ile Eren'ın verkaçında Eren kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda güzel bir plaseyle topu ağlara gönderdi.. 0-1
İlk devrenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca ilk devre Maraş’ın 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye ev sahibi Mormenekşe gol bulmak için atak başladı ve aradığı golü de erken buldu.
Dk.49 Mormenekşe'nin kazandığı serbest vuruşta, Gökay’ın ortasında Maraş ceza sahasında arka direkte Erdoğ'un kafayla kale içine çevirdiği topu Ertan kafayla ağlara gönderdi. 1-1
Dk. 80 Mormenekşe atağında Süleyman’ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Geriye kalan dakikalarda ev sahibi Mormenekşe’nin baskısı gol getirmeyince maç Mormenekşe 1 – Maraş 1 şeklinde tamamlandı.
 
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