Dağaşaner gözyaşlarıyla toprağa verildi

Güney Kıbrıs'ın Strovolo bölgesindeki bir inşaatta çalışırken düşerek 61 yaşında vefat eden Hamitköylü Tuncer Dağaşaner'in cenazesi bugün toprağa verildi.Hamitköy Spor Kulübünde yıllarca futbol oynayıp kaptanlık yapmış olan Metin Dağaşaner'in babası olan Tuncer Dağaşaner'in cenaze namazı Hamitköy Camisinde kılındıktan sonra naaşı Hamitköy Mezarlığına defnedildi.Ailesi, sevenleri, Başbakan Faiz Sucuoğlu, siyasiler ve Spor camiasının da katıldıkları cenaze töreninde KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF 1. başkan vekili Oktay Çocuk, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Küçük Kaymaklı kulüp başkanjı Akay Aşina, China Bazaar Gençlik Gücü kulüp başkanı Osman Karamanlı, Demirhan kulüp başkanı Necip Abitoğlu ve birçok futbol adamı da yer aldı.Cenaze töreninde Tuncer Dağaşaner'in eşi Sezgin ve kızı Konce Dağaşaner fenalık geçirirken, Merin Dağaşaner de ayakta durmakta zorlandı.