MTG’ye Kırgızistan yolu göründü

Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün (MTG), Kırgızistan’a gitmesi gündeme geldi.

Sporun bağlı bulunduğu Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı’nın, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Mağusa Türk Gücü’ne Kırgızistan’da maç organize etmek için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Erhan Arıklı, geçtiğimiz hafta da Kırgızistan Basketbol Büyük Erkek Milli Takımı’nı KKTC’ye getirmiş ve KKTC Basketbol Büyük Erkek Milli Takımı ile 2 maç yapmasını sağlamıştı.

